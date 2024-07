Kas kasutad oma nõudepesumasinat õigesti? Vead, mida tihti tegema kiputakse

Laadi masin õigesti täis. Nõudepesumasinasse on võimalik nõusid ka valesti panna. On loogiline, et kui vesi mustuseni ei jõua, siis jäävad nõud mustaks. Seega tuleb kindlaks teha, et kõikidel nõudel on piisavalt ruumi.

Klaasid tuleb asetada piide vahele, mitte nende otsa. Nii saab vältida klaaside purunemist ja veeplekkide tekkimist. Noad tuleks asetada teraga allapoole, kahvlid harudega ülespoole ning lusikad vaheldumisi. Kindlasti tasub nõud enne masinasse panemist kergelt üle loputada. Nii satub sinna vähem toidujääke ning nõud saavad kindlasti puhtaks.

Ka nõudepesumasinat tuleb puhastada. Inimesed arvavad sageli, et nõudepesumasin on alati puhas, kuid nad siiski eksivad. Nagu ka teised masinad, töötab nõudepesumasin paremini, kui seda regulaarselt hooldada ja puhastada. Kui masina põhjas on näha toidutükke, siis tuleb need koheselt eemaldada. Filtri vahetusel tuleb järgida tootja juhiseid. Lisaks tasub korra kuus puhastada masinat spetsiaalse vahendiga, mis pääseb kohtadesse, kuhu lapiga ligi ei saa.

Õige programmi valimine. Kõigil programmidel on oma ülesanne. Näiteks pottide ja pannide pesemiseks tuleb kasutada mõnda tugevamat programmi. Loputusprogramm on kasulik siis, kui ei kavatse nõusid kohe tavaprogrammiga pesta. Desinfitseerivatel programmidel on tavaliselt loputus väga kuuma veega. Viimane on eriti kasulik näiteks lutipudelite ja lõikelaudade pesemisel.

Mõtle nõudest kaugemale. Lisaks pottidele ja pannidele on võimalik nõudepesumasinas veel pesta ka laste mänguasju, pesukäsnasid ja hambaharju. Lisaks saab seal puhtaks ka loomade söögikausid ja mänguasjad.

Siiski ei tasu pesta masinas kõike, mis köögis on. Selle nimekirja esiotsas on erinevad puidust ja malmist asjad. Jälgida tuleb, kas asjadel on juures kirjas, kas neid tohib masinas pesta või mitte. Kui selles kindel pole, siis tasub neid asju pesta käsitsi.

Allikas: goodhousekeeping.com