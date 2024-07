Vana puitpõrand väärib säilitamist. Kuidas sellele uus ja värske väljanägemine anda?

On aga olukordi, kus vana põranda taastamisel ei pruugi suurt mõtet olla. Esiteks juhul, kui näiteks kilpparketil on nähtavad niiskusekahjustused ning teiseks siis, kui soovid massiivse laudpõranda alla paigaldada küttesüsteemi. Igas muus olukorras võib töö ette võtta küll ning vana puitpõranda restaureerimine tuleb ise käed külge lüües ka odavam kui uue täispuidust põranda paigaldamine.

Vana värvikihi eemaldamine on kogu põrandate taastamisprotsessi juures kõige vaevarikkam töö. Värvid, mida vanasti kasutati ei ole just kergesti eemaldatavad, eriti siis, kui põrandat on aastate jooksul korduvalt üle värvitud. Samuti tasub tähele panna, et tegemist on