Kui tihti tuleks tomatitaimi kasta ja väetada?

Üldine reegel on, et kasvuperioodil võib väetada täisväetisega 1x nädalas. Kastmise ega väetamisega ei tasuks kindlasti liialdada - lämmastiku üleküllust on näha juba taime latvadest. Kui need on peenikesed ja kaardunud, on see märk üleväetamisest. Viljakandeajal aitab kaaliumväetise andmine ära hoida taimelehtede kolletumise ning viljadele plekkide tekkimise. Looduslikest väetistest on hea kasutada näiteks mereadru, nõgesekääritist, erinevaid komposte, biohuumust – pole ohtu taime üle väetamiseks. Looduslikku päritolu väetiseid sobib kasutada terve kasvuperioodi vältel. Peale istutust vajab tomatitaim rohkelt lämmastikku, õienuppude loomise järel ja õitsemise algusest alates vajab ta kaaliumi ja mikroelemente.