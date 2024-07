Häid nippe, kuidas vana puitmööbel koledast värvist puhtaks saada

Ideaalne on sellist tööd teha suvel, sest värvieemaldustööks on vaja hästi ventileeritud ruumi. Jah, seda tööd saab teha ka siseruumis, aga siis tuleb avada aknad ja arvestada, et seal saab olema esimese variandi juures palju lihvimistomu ning teise variandi juures mõnevõrra toksilisi ühendeid. Kindlasti ära kasuta värvieemaldit keldris, sest paljud selles sisalduvad kemikaalid on õhust raskemad ning vajuvad maha. Vana värvi tuleb mööbliesemelt eeldatavasti maha üsna palju, on hea nipp siseruumides töötades laotada maha mitu kihti ajalehti. Kui põrand saab sodi täis, võta üks kiht ajalehti ära ning tööpaik on jälle puhas.