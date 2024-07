TOP 60 | Millises Euroopa linnas on korteriüür kõige odavam? Millises küsitakse hingehinda?

Numbeo.com on maailma eri piirkondade elukallidust võrdlev portaal, kus kasutajad uuendavad andmeid iga päev. Korterite hinnavõrdluses võrreldakse ühe magamistoaga kesklinna piirkonda jäävaid üürikortereid. Ühe kuu üüri hind on välja toodud eurodes ega sisalda korteriga seotud kõrvalkulusid nagu vesi, elekter, gaas, internet jne.

Tallinnast veel soodsamat kinnisvara võib otsida Brnost, Torinost, Splitist, Zagrebist, Poznanist ja Budapestist. Tabelist on välja jäänud Riia, kus on ühe magamistoaga kesklinna üürikorteri keskmine kuuüür 529.95 eurot, mis on isegi veel soodsam, kui Ukraina pealinna, Kiievi kinnisvarast, kus tuleb sama tüüpi elamise eest välja käia 574.17 eurot kuus. Odessas ja Lvivis on kinnisvara soodsam - sama suurusega kinnisvara on vastavalt 233 ja 443 eurot.