Eesti disain linnaruumis: leia üles rattahoidja Tulip ja sadamapost Coral

Tulip on oma nina maast välja pistnud mitmes kohas - koolimajade juures, linnatänavatel- ja väljakutel üle Eesti.“Rattahoidjaid on Eesti peal laiali päris mitmes kohas, kõige rohkem ehk Rotermannis Tallinnas,“ ütleb Triinu Triibmann büroost Keha3, mis rattaoidjaid toodab. Mida turvalisemaks ja paremnkas muutub meie linnaruum rattaga liiklejale, seda rohkem Tulipe juurde tuleb - ehkki rattahoidjaid on maailma loodud palju, pole mitte kôik neist nii mugavad kasutada ja hea väljanägemisega kui Margus Triibmanni Tulip. „Rattahoidjate vastu tekib rahval suurem huvi tavaliselt juunikuus ja siis on kõigil kohe-kohe rattahoidjad vaja. Värvid on vastavalt kliendi soovile, kõik tooted tehakse tellimuse peale.“