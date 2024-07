ENNE JA PÄRAST| Nutikalt lahendatud elutuba, mis mahutab nii igapäevased tegevused kui ka hobid

Kitsas ruumis on iga sentimeetri maksimaalne kasutamine ülioluline. Sageli jäetakse seinapinnad, sealhulgas ukse kohal olev ala maksimaalselt kasutamata. „Sellisel juhul on seinariiulite paigaldamine praktiline lahendus, mis sobib suurepäraselt ronitaimede või hoiukarpide väljapanekuks,“ soovitab IKEA sisekujundaja Anneli Saluste.

Teine tihti tähelepanuta jäetud koht on kappide ja seintevahelised alad. „Neid ruume saab kasutada näiteks triikimislaua peitmiseks või kokkupandavate lisatoolide riputamiseks, mis on külaliste saabudes kergesti kättesaadavad,“ lisab sisekujundaja.

Ka garderoobide sisu organiseerimine on oluline. Sisekujundaja soovitab riiulitel ja sahtlites väikeste esemete hoiustamiseks kasutada karpe. See lähenemine mitte ainult ei paranda organiseeritust, vaid muudab ka esemete kättesaamise lihtsamaks.

Kui üks tuba teenib nii hobisid kui ka muid tegevusi, peaks sealne laud olema universaalne. „Soovitan sellise ruumi täita rohke valguse, korra ja funktsionaalsusega. Mitmefunktsiooniline klappjalaga laud võiks olla planeerimisprotsessi põhiline element. See väike, ent elegantne laud on erakordselt praktiline, kuna seda saab lahti voltida, pakkudes mugavat pinda ka külaliste võõrustamiseks. Hobiala on varustatud ergonoomilise, kõrguselt reguleeritava tooli, sobiva valgustuse ja seinale kinnitatud tööriistapaneeliga, mis on käepärane hobidega tegelemiseks vajalike esemete hoiustamiseks. Selline lahendus ei säästa mitte ainult ruumi, vaid teeb ka kõik tööriistad kergesti kättesaadavaks,“ ütleb sisekujundaja.