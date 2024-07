FOTOD | Julge joonega maakodu Gotlandi saarel

See vana talumaja on ehitatud möödunud sajandil ja on mõned aastad tagasi renoveeritud. Seda küll mitte liiga pedantlikult — vanast on säilitatud nii palju kui vaja ja pisut rohkemgi ning uut on lisatud vaid sinna, kus tõesti muidu ei saa. Katuse alusest on nähtavale jäetud vanad talad ja päevinäinud krohv, mis aga mängib kenasti vana maamaja romantilise miljööga kaasa.