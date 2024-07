FOTOD | Loodusesse peidetud minimaja pakub nutikaid sisustusideid

Rohelusse uppuv majake pakub silmailu nii seest kui väljast. Musta värvi püstlaudise, suurte klaasakende ja valtsplekk-katusega kaetud maja segab kaasaegset disaini ja vanale puitarhitektuurile omaseid elemente. Tulemuseks on moodne ja värske, ent samal ajal hubane ja loodusesse sobituv elamine.

Maja kõrval on tiik ja krunt ise asub keset rikkalikku segametsa. Et seda looduse ilu suvisel ajal maksimaalselt imetleda, ümbritseb maja korraliku suurusega puidust terrass, mis mõjub eluruumi pikendusena. Õhtuti saab teha tähistaeva all lõket ja nautida tünnisauna.

Inerjöör on hele ja helge, et tekitada illusiooni suuremast ruumist. Klaasseinad ja kõrged laed lisavad avarust ning mööbli ja sisustuse valikul on jäädud pigem tagasihoidlikuks.

Nutikalt on ära kasutatud ka katusealune ruum - sinna on sisse seatud teine magamisase, kuhu pääseb redeliga. Magamislavatsi alla on peidetud vannituba, mida eraldab köögist omaette sisustuselemendina mõjuv puidust lükanduks.

Detailideni läbi mõeldud köök on pisikese maja kohta üllatavalt mahukas ning köögikappides jagub ruumi ka nõudlikumale kokkajale. Söögilauda asendab L-kujuline tööpinna pikendus, mis mõjub ka ruumieraldajana köögi ja elutoa-nurgakese vahel.

Olgugi ruutmeetreid vähe, mahutab vannituba kõik koduseks minispaaks vajaliku. Kahhelplaatide asemel katab seinu hoopis vähem levinud lahendus - heledaks õlitatud puit, mis on omadustelt vett ja niiskust hülgav.

Vaata rohkem pilte klikkides galeriil:

Soovid ise selles armsas majakeses suvitada? Airbnb vahendusel on võimalik seda teha.