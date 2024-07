Ehita terrassi kohale varikatus - ideid ja soovitusi

Varikatust tasub planeerida, kui terrassil on välimööblit, mida on tüütu iga vihmasaju korral tuppa või kuuri alla vedada. Kui tahad oma terrassil näha pehmeid diivaneid, patju, pleede ja vaipu, siis muudab varikatus kindlasti elu lihtsamaks ja mugavamaks. Samamoodi pakub varikatus kaitset lõõskava päikese eest. Ja miks mitte kasutada varjulist terrassi hoopis suvise kodukontorina. Kui päikese käes on arvutitöö võimatu, siis pergola abil võib terrassist luua multifunktsionaalse õuetoa, kus nii tööd teha kui ka vaba aega veeta.