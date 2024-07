Kuidas valida ja paigaldada aiavalgustust? Kas valida elektriline või päikesepatareidega valgusti?

Poodides on saadaval sadu erinevaid valgusteid, aga suures plaanis on aiavalgustuse rajamiseks kaks võimalust — tuua maa alla kaabliga elekter või kasutada päikeseenergial töötavaid lahendusi.

Esimene on kulukam ja keerukam, kuid pakub rohkem stabiilsust, valgust ja valikuvõimalust. Päikeseenergial töötavate lampide paigutamine on seevastu lihtne ja soodne, ei nõua elektriku abi ega aia üleskaevamist, kuid paraku ei paku need enamasti tulemuseks piisavalt aeda väljajoonistavat valgust.