Kuidas amplite eest õigesti hoolt kanda, et lopsakat õieilu jaguks suve lõpuni?

Istutusmullale on küll tavaliselt lisatud väetist, kuid mõne aja pärast hakkavad taimed tahtma ikkagi lisatoitu, sest pidev ja rikkalik õitsemine kulutab palju energiat. Väetist võiks lisada kastmisveele kord nädalas ning kõige lihtsam on toimetada õitsvatele taimedele mõeldud vedelväetisega, mis sisaldavad lisaks kolmele põhielemendile (lämmastik, fosfor, kaalium) ka mikroelemente, mis aitavad veelgi paremini õitseda ja muudavad taimed haiguste suhtes vastupidavamaks. Parem on vältida väetist, kus on palju lämmastikku, sest siis hakkavad lehed vohama ja õisi jääb väheks. Sageli on juba aiandis lisatud mullale pikatoimelist väetist, millest eraldub toitaineid kogu kasvuhooaja jooksul. Kuid kui tundub, et lilled ei õitse enam nii rikkalikult kui enne, siis järelikult on toitaineid mullas vähemaks jäänud ja amplit tuleb hakata lisaväetama. Arvestades, et mullas on juba püsiväetis, lisa kastmisvette umbes kolmandik pakendil antud normist.