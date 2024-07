Eestis on avalike pommivarjenditega lood pehmelt öeldes kehvasti. Kui Soomes on nõue, et iga üle 1200-ruutmeetrise üldpinnaga uusehitise juurde tuleb planeerida ka varjend ning aastatepikkuse planeerimise tulemusena jagub neid ligi viiele miljonile elanikule, siis meil on varjendi puudumine või olemasolu iga inimese isiklik probleem. Selles valguses võiks ju eeldada, et pommivarjendite tootjad on sattunud kullasoonele. Eestis disainitud ja toodetud moodulvarjendeid saab olemasoleva ehitisega ühendada - neid on võimalik rajada koduaeda ilma maapealseid ruutmeetreid kulutamata ja nende peale saab planeerida tavapärase haljastuse.