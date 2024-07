Seinad puhtaks! Asjalikud nipid, kuidas puhastada värvitud, tapeeditud, plaaditud või paneelseina

Olenemata seinakattest koguneb seintelegi ikkagi tolm - selle vastu lihtsalt ei saa! Tapeedilt või tekstuurse krohviga seinalt paistab see kiiremini välja, sest krobelisemale pinnale jääb tolm paremini pidama. Enne seintepesu on oluline lahtine tolm eemaldada, sest muidu määrdub sein tolmu ja vee segunemisel oluliselt rohkem ja tekstuursetelt materjalidelt on mustust palju keerulisem kätte saada.