Tüüpilisemad vead, millest tasub elutuba kujundades hoiduda

1. Elutoas puudub looduslähedus

Kui elutoas pole ainsatki taime, ei pruugi see just kõige hubasem paik tunduda. Vali tuppa mõned rohelised taimed ja muu sisustusega haakuvad lillepotid või tekita endale harjumus vaasi lõikelilli tuua! - see lisab kodule värskust ja organiseeritust, aga ka hubasust.

2. Liiga palju kola

See ei tähenda, et peaksid vajalikud esemed ära viskama. Asju on oluline organiseerida. Kasuta selleks stiilseid karpe. Nii leiad ise ka asjad kiiremini üles, kui oled endale loonud mingi süsteemi. Tihti on segaduse põhjuseks just see, et elamises puudub piisavalt panipaiku, kuhu asjad silma alt ära tõsta.

3. Puhastamata pinnad

Kui igapäevane koristamine ei ole sinu meelistegevus, siis väldi raskesti puhastatavaid pindu - näiteks klaasist mööblit ja aksessuaare, sest neid võibki puhastama jääda ja lisaks tekivad sinna kriipsud-kraapsud. Kui kõik pinnad on puhtad ja korras, näeb ka elamine kaunim ja meeldivam välja.

4. Puudub tekstuur

Muuda diivan särtsakamaks ja aseta sellele mõni kihvt padi ja pleed. Nii muutub kohe kogu elutoa välimus hubasemaks ja kodusemaks. Samas tasub vältida ka toa liigset patjadega ülekuhjamist. Kui diivanil on liiga palju patju, näeb see hoopis liiga kirju ja segamini välja. Pane parem ühte nurka kolm patja või mõlemasse nurka kaks patja. Maitseka sisekujunduse võti peitub tasakaalus!

5. Televiisor on fookuspunkt

Fookuspunkt on just see, millest sisekujundajad kodu disainimisel lähtuvad. Selleks võiks olla elutoas kas kaunis diivan ja kohvilaud, kamin või mõni meeleolukas suur seinapilt. Kui näed ruumi sisenedes esimese asjana telekat, ei ole asjad just kõige paremini lahendatud. Juhi peamine tähelepanu hoopis kaminale või aseta elutoas olevad diivanid vastastikku.

6. Ostad sisustuskaubamajast kõik ühesugused mööbliesemed