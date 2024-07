Ilusal rohelisel ja ühtlaselt lõigatud muruplatsil puhkab silm ja seda on uhke tunne ka teistele näidata. Paraku on meie talved ja ka muruhooldamise harjumused need, mis muru rikuvad. Muru sisse tekivad kiiresti ebaühtlased pruunid laigud ja mõnest kohast on muru lausa kadunud. Järgmised kaheksa lihtsat nippi annavad murule uue võimaluse.