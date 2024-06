Millised taimed on roosidele kõige paremad peenrakaaslased?

Roosid on ja jäävad üheks kõige populaarsemaks taimeks hobiaednike seas ning seda põhjusega: nende õitseaeg on pikk, lõhn meelihullutav ning õite värvi- ja vormivalik pea et lõputu. Kui botaanikaaia rosaariumis on tõmbenumbriks suured roosipeenrad, siis koduses aias aitavad rooside ilu kõige paremini esile tuua ja rõhutada sobivad kaaslased.