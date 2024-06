ENNE JA PÄRAST | Vanast ja igavast külmikust sai tänu roosale värvikihile tõeline pilgupüüdja

Kui sul juhtub olema üks täiesti töökorras külmik, mis välimuselt veidi igav ja üleüldse valet värvi, siis miks mitte see üle värvida! Värvivalik on lai ja kes ütles, et see muidu tagasihoidlik köögimasin ei võiks olla hoopis kodu südame efektseimaks elemendiks? Tahan, värvin külmiku kollaseks, tahan, maalin selle asuursiniseks või miks mitte ei võiks see muidu näotu masin olla hoopis roosa? Redisainer ja kuldsete kätega Mariliis Kitsapea, kes armastab vanadele asjadele uue elu anda näitab, kuidas ühest ilmetust külmikust sai heleroosa iludus!