FOTOD | Viis stiilset saunamaja meilt ja mujalt

Taani arhitektuuribüroo Native Narrative’i disainitud ratastel Skandinaavia saunamajas on ruutmeetreid vaid kümme. Siiski paistab see silma piisavalt paraja leiliruumiga, millele lisab avarust suur aken, kust kauneid loodusvaateid imetleda. Saun mahutab arhitektide sõnul kaheksa kuni kümme inimest ja väikesel pinnal on eelkõige keskendutud funktsionaalsusele.

Saun ei pea olema ainult koduhoovi püstitatud maja või korterisse kohandatud pisike leiliruum. Aina populaarsemaks muutuvad mobiilsed saunamajad, mille rajamisega on paljudes riikides vähem bürokraatiat. Muidugi on nende saunamajade pluss ka see, et nendega võib rändama minna ja liikuda ühe maalilise veekogu äärest teise juurde.

Sauna valmistamisel kasutatakse kvaliteetseid ja valdavalt kohalikke materjale. Nii klaaspaketid, termopuit kui ka keris ja juhtautomaatika on Eesti tootjatelt. Hele Glassil on elektrikeris, ventilatsioon ja LED-tuled, mida saab kasutada mobiilirakenduse (GSM-kontroller) kaudu või kohapeal UKU puldi kaudu.

Haljas Houses toodab kaheksanurkseid peegelsaunasid, millel on silmapaistev disain ja mis sobivad oma olemuselt väga erinevatesse keskkondadesse. Kaheksanurkne klaasseinadega disain pakub panoraamvaadet ümbritsevale ning tekitab sellega mõnusalt avara mulje, jättes sauna kasutajale peegelklaasidega siiski täieliku privaatsuse. Toodet disainides pidasid selle loojad silmas nii sauna head väljanägemist, kasutusmugavust kui ka materjalide kvaliteeti, kuid samas ka paigaldusmugavust. Saun ei vaja vundamenti, on kergesti teisaldatav ja mahub merekonteinerisse, muutes toote saatmise üle maailma tunduvalt mugavamaks.

Eesti ettevõtja Haljas Houses on loonud unikaalse peegelklaasist saunamaja, mis on pälvinud tähelepanu ja tunnustust ka mujal maailmas. Tänavu pälvis Hele Glass esimese saunana Eestis rahvusvahelise disainiauhinna Red Dot.

Asukoha valikul on mõeldud privaatsusele ja rajatud on see lopsaka pöögiheki taha, pakkudes varju uudishimulike pilkude eest. Eesruum saunal puudub, kuid see-eest võib jalga puhata pisikesel varjualusel, kuhu on mahutatud pink. Kõik detailid miniatuurse saunamaja juures on hoolikalt läbi mõeldud, et tulemus oleks visuaalselt esteetiline ja keskkonda sobituv, aga ka lihtsasti ehitatav ning vähest hooldust vajav.

Sauna konstruktsioon on valmistatud ristkihtpuidust. Kõik moodulid on valminud tehases ja kohapeal installeerimine võttis vaid ühe päeva. Tehasemajale lisab ehedat ja rustikaalset meistritöö hõngu paplipuu koorega kaetud fassaad, mis on lõigatud horisontaalsete laastudena. Mõnevõrra unustatud, kuid traditsioonilise ehitusmaterjalina juba sajandeid tagasi kasutatud puukoor on väga vastupidav ilmastikule ning annab samal ajal saunamajale hubaselt maalähedase välimuse. Puukoorega on maskeeritud ka sauna uks ja tulemuseks on tõeliselt loodusesse sulanduv majake.

Vaid viiel ruutmeetril paikneva saunamaja puhul on tegemist unikaalse objektiga ja mitte veel masstootmisse lastud lahendusega. Tilluke saunamaja asub Saksamaal Hannoveri lähedal Hamelnis ühe eramu juurde kuuluvas hoovis. Saunamaja disaini taga on Project Architecture Company ning arhitektid Anne Menke ja Richard Sharam.

Saunamaja on ehitatud kvaliteetsest puidust. Tulekindel lehisest välisvooder kaitseb sauna ilmastikumõjude eest. Siseseintel on Skandinaavia kuusk ja istepingid on tehtud haavapuidust. Kuigi alguses oli saun mõeldud ühekordse ehitisena, siis nüüdseks on alustatud tellijale valminud joonise järgi suuremat tootmist ning Skandinaavia saunamaja võib Taani tootjalt tellida ükskõik millisesse maailma punkti.

Tellija algseks sooviks oli ümar tünnikujuline saun, kuid pärast mõningast projekteerimist oli selge, et kaarja lae tõttu saab istumispinda nappima ja mugavust on vähem. Nii sai ümarvormist lihtne nelinurkne vorm ja üles eenduv katus, et anda ülemise istme kohale rohkem pearuumi. Selline nutikas lahendus annab saunale iseloomuliku vormi ja minimalistliku esteetika.

Leiliruum on hele ja minimalistlik. Nii laed, seinad kui põrandad on viimistletud kuuselauaga ja töödeldud niiskuskindlaks. Leiliruumi pingid on piisavalt laiad, et seal istuda, aga soovi korral ka pikali visata.

Paadikuurist inspireeritud saun, Rootsi

Metropolis Arkitekteri loodud saunamaja Rootsi rikkalikku saarestikku kuuluvas Smådalarö saarel on inspiratsiooni ammutanud ümbritsevatest paadikuuridest. Kaluriküladele omase miljööga harmooniliselt sulanduv ehitis on traditsiooniliselt suure katusega ning katusealust ruumi on võimalik kasutada kanuude ja aerude hoiustamiseks. Ka osa 24 m² suurusest hoonest on mõeldud täitma kuuri otstarvet.

Pilku püüavad ilma raamita klaasist aknad, mis on liimitud fassaadile ja seejärel kinnitatud messingust furnituuriga. Mere poole jääval kaljunukil on tuuleiilid kohati äärmiselt tugevad ning seda eripära on arvestatud ka arhitektuuris. Mõeldud on eriti tugevale konstruktsioonile ja mitmekordsetele kruvikinnitustele. Jalgadele on tõstetud maja sellepärast, et sügisese veetõusu ajal ulatub meri postideni. Fassaad ja puitkarkass on valmistatud töötlemata männist, mis aja jooksul muutub halliks ja sulandub kaunilt halli kivisesse maastikusse.

Tänu suurtele klaasakendele võib leiliruumist imetleda lummavaid vaateid ilma õue minemata.

Saunamaja Kersti, Eesti

Kohalik majatootja Greencube ei vaja ilmselt paljudele tutvustamist. Erinevaid väikemaju ja saunamudeleid on toodetud juba aastaid. Kõige uuem ja värskem saunamaja Kersti on pisike, kuid ökonoomne: pisut üle 10 m² saunamajja mahub leili võtma vähemalt neli inimest.

Kui tihti on kaasaegsed saunad varustatud moodsate elektrikeriste ja nutilahendustega, siis Kersti pakub just ehedat ja traditsioonilist saunaelamust ega vaja elektrit. Puuküttega kerise kohal on sooja vee saamiseks veepaak ning pesta saab ennast nii nagu vanasti – kausi ja kastruli abiga. Saunamaja konstruktsioon on ehitatud nii, et see saab pärast igat kasutamist hõlpsasti ise ära kuivada. Saunas sees on ka koht hommikumantli ja käterättide jaoks, samuti istekoht kergeks enese kosutamiseks.

Maja fassaadi küljel asuvat räästaalust saab samuti kasutada nii istumiseks kui ka erinevate asjade hoiustamiseks. Tänu tagasihoidlikele mõõtmetele on saunamaja heaks lahenduseks väiksemas hoovis, aga ka suvilas.

Artikkel ilmus esmakordselt ajakirja Disain, arhitektuur ja interjöör suvenumbris 2022.