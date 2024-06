Miks on viljapuid targem lõigata suvel?

Südasuvel võib noori õunapuukasve liiga tihedatest kohtadest julgelt ära murda. See parandab võra valgustingimusi ja viljad kasvavad suuremaks. Vana puu tugeval noorendamisel on hiljem hooldamine kergem just vesivõsude eemaldamisega kesksuvel.

Luuviljalisi võib samuti lõigata suvel. Neil on võrreldes õunapuuga mahlade liikumine kevadel isegi intensiivsem. Kirsi- ja ploomipuu mahl on kummi sarnane, mis takistab haavade paranemist ja seetõttu on nad lõikuse suhtes pirtsakamad. Ploomi- ja kirsipuudele on iseloomulik tihedam võra. Luuviljalistel lõigatakse võrast oksi välja ehk kasutatakse harvenduslõikust. Vältida rohket lõikust ja hoida puu pigem vormis suvise noorte kasvude ära murdmisega.

Enne lõikama hakkamist tuleb puud hoolega vaadata — eelkõige just võra — jälgima peaks neid oksi, mis kasvavad sissepoole, ja uurida, kui palju on üldse vaja lõigata. Viljapuudel tuleks kindlasti ära lõigata omavahel ristuvad oksad, samuti need, mis kasvavad tüve suunas ja otse üles. Eemaldada ka vesikasvud. Kui on plaan teha puude piirdelõikust, tuleks jämedamate okste puhul kasutada käsisaagi. Võib ka saagida mootorsaega, aga see peab siis olema tõesti väga terav, sest kehv saag kisub koore tüvelt rohkem lahti ja see pole puule hea.

Peenemate okste lõikamiseks sobivad oksatangid või -käärid. Lõigata tuleks võimalikult risti oksaga, kuid kui oks kasvab püsti, tuleb vaadata, et lõikekoht ei jää päris lapiti, vaid ikka väikese kaldega punga suunas. Vältida tuleks vee kogunemist lõikekohale, see võib soodustada haiguste teket.

Haiguste leviku tõkestamiseks tuleb pärast haige oksa lõikamist tangid desinfitseerida. Kuna õhus levib palju seenhaiguste eoseid, on soovitatav kõik lõikekohad hoolega katta pookevaha või haavapeitsiga. Peale mõningast kuivamist võib suuremad haavad katta ka õlivärviga.