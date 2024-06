Nipid, mis aitavad kodus kuumal suvepäeval jahedust hoida

Mõned lihtsad lahendused kodu jahutamiseks on nüüd IKEA-s saadaval madalamate hindadega. Soovides olla taskukohane paljudele, langetas IKEA mai keskpaigas sel aastal teist korda hindu.

Ära lase liiga palju valgust tuppa

Üks võimalus kuumal suvepäeval kodus temperatuuri kontrolli all hoida, on vähendada tuppa jõudva päikesevalguse hulka. Sisekujundaja sõnul on kõige lihtsam viis selleks riputada üles pimendavad kardinad või rulood.

„Tekstiilide kasutamine on mitte ainult üks lihtsamaid ja taskukohasemaid viise kodu kaunistamiseks, vaid need aitavad ka hoida tuba jahedamana. Pimendavad kardinad hoiavad suvekuumuse toast eemal ja on tõhusad ka talvel tuuletõmbuse tõkestamiseks (nt BENGTA 15 eurot). Sama teevad pimendavad voldikrulood (nt TRIPPEVALS alates 39,99 eurost), mis koosneb kärgstruktuurist, mis püüab õhu kinni ja loob akna ja toa vahele isolatsioonitõkke,“ ütles Brita Mikvere, IKEA sisekujundusosakonna juht.

Ta soovitab päeval tõmmata aknale ette kardinad või rulood, et päike ei pääseks otse tuppa ega kütaks tuba soojaks, eriti kui aknad avanevad hommikupäikese suunas. Samuti on kasulik seda meeles pidada, kui lähed terveks päevaks tööle või pikemale puhkusele.

Sisekujundaja sõnul võivad taimed aidata päikesevalgust imada. „Kui lillepotid on keset tuba põrandal või taimealustel, kaalu nende paigutamist aknalaudadele, et taimed saaksid osa valgusest endasse imada. Taimealuste hinnad, nagu OLIVBLAD, algavad 12,99 eurost,“ jagas Mikvere.

Jahutusmatist padjani

Neile, kel on raskusi sooja ilmaga magada, on sisekujundajal ka selleks mõned nõuanded varuks.

„Mõned madratsikatted või jahutuspadjad, nagu REXBEGONIA, mille hind on 8,99 eurot, sisaldavad temperatuuri reguleerivat materjali, millel on kehale jahutav mõju. Täiendava jahutusefekti jaoks pane see korduvkasutatavasse sooniskinnisega kilekotti ja aseta enne kasutamist külmkappi. Mõned ergonoomilised padjad, nagu SPETSHAGTORN 12,99 euro eest, on ka ühelt poolt jahutava toimega,“ soovitas Mikvere.