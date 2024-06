FOTOD | Kuidas rajada õuele bassein? Kas valida ajutine või püsiv lahendus?

Esmalt mõtle läbi, kas soovid ajutist või püsivat lahendust, kas basseini kasutatakse aastaringselt või hooajaliselt. Siin on mõned variandid, mille seast enda jaoks sobivaim valida:

Täispumbatav- või raamiga bassein

Kõige lihtsam lahendus oma aeda basseini rajamiseks on soetada kas raamiga või täispumpamist vajav bassein. Sellise lahendusega on kõik imelihtne - vali aga meelepärane koht välja ja pane bassein üles, täida sobival temperatuuril veega ning naudi koos sõpradega. Kaubanduses on saadaval erineva disaini ja suurusega basseine, mida on lihtne teisaldada ja kasutada.

Täispumbatava või raamiga basseini puhul on hea see, et kui oled basseini kasutamise lõpetanud, saad selle kerge vaevaga veest ja õhust tühjaks lasta ning garaaži või kuuri viia. Ka basseini hooldamine on lihtne, näiteks kui vesi on sinna liialt kauaks sisse jäänud, piisab jällegi vaid basseini veest ja õhust tühjaks laskmisest ning selle aluseid ja happeid mitte sisaldavate vahenditega puhastamisest. Viimased võivad lihtsalt basseinile liiga teha.

Nende basseinide miinuspooleks on vastupidavus ja suurus. Kuigi need on mõeldud kuni kuue inimese mahutamiseks, siis vaba liikumisruumi jääb vajaka. Lisaks peab basseiniga ettevaatlikult ümber käima, sest see võib katki minna ja põhjustada aias soovimatuid lekkeid, mis võivad halvemal juhul ka naabri aeda kanduda.

Selliste basseinide hind on poes sada kuni paarsada eurot. Kallimate ja kvaliteetsemate hind võib jääda isegi tuhande euro ringi.

Basseini ehitamine

Basseini ehitamisel alustatakse korpuse rajamisest, mis tehakse enamasti betoonist, kuid ka lehtmetallist, õõnesplokist, fibo plokist, freesprussist, termoplokist jm. Korpust aitab kindlamaks muuta ka neljast 1,5 millimeetrisest PVC kile kihist koosnev kate. Bassein peaks olema ühtne tervik, tugev ja vettpidav. Basseini projekteerides peab täpselt ära märkima, kus asuvad filtreerimissüsteemi torud ja pumbad. See on oluline, sest kui bassein viimaks veest tühjaks lasta, ei tohi liitmikesse vett jääda.