Kaheksa märki, et sinu kodus on elektriga probleeme

1. Kuumad elektripistikud

Elektriliste seadmete kasutamise ajal võivad need oma töö käigus veidi soojeneda, mis on täiesti normaalne. Ent kui pistikud, mille kaudu seadmed on ühendatud, hakkavad kuumenema, on see märguanne võimalikust probleemist ning vajab kiiret sekkumist ja kontrolli. Kui selline olukord tekib, on oluline mõista, et elektrisüsteem kuumeneb ülekoormusest tulenevalt, ning kui kaitsmed ei rakendu, võib see suurendada tulekahju tekkimise ohtu.