FOTOD | Maja, kus betoon on esikohal

Aasta betoonehitise žürii leiab, et võitnud betooneramu esindab ajatut modernismi, mida iseloomustab vormide lihtsus ja detailide ning sõlmede filigraansus. Eramu ehituskonstruktiivne ja insener-tehniline läbimõeldus on muljet avaldav, mis on sündinud tellija, arhitekti, konstruktori ja ehitaja suurepärase koostöö tulemusena.

Žürii esimees Aadu Kana lisab: „Väga hea arhitektuur ja konstruktoritöö, kõik on paigas, hästi läbimõeldud (kõik kommunikatsioonid on ära peidetud, väga suur ja hoolikas ettevalmistustöö, enne kui hakata betooni valama). Näha on, et kõik maja rajanud osapooled, eesotsas tellijaga, armastavad betooni. Filigraanne teostus. See ongi betoonmaja.“