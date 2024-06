NÕUANDEID │ Kõik, mida tasub teada suvelillede väetamisest

Liigse väetamise ja vähese veesisalduse tõttu läheb toitesoolade sisaldus kasvupinnases tihti liiga suureks ja taim hukkub. Siin ei ole erilist vahet, kas kasutada looduslikku või mineraalset väetist. Seetõttu on enne väetamist alati oluline kontrollida, et muld oleks märg. Pigem on üleväetamise ja ühekülgse väetamise oht suurem loodusliku väetisega, mille koostist me ei tea ja mille toiteelementide sisaldus kõigub väga suures ulatuses.



Väetamisel ja kastmisel tuleb kindlasti arvestada sellega, et päikeses ja varjus kasvavatel taimedel on erinev vajadus nii vee kui ka toiteelementide järele. Päikeselembesed rikkalikult õitsejad on tavaliselt ahnemad. Lisaks võiks petuuniate väetamisel eelistada pisut paremaid väetisi, mis sisaldaksid kergesti omastatavat rauda ja piisavalt kaaliumi, et taim suudaks kuni külmani rikkalikult õitseda ilma haigestumata (kloroos, jahukaste ja hahkhallitus).

Piiratud kasvuruumi ja tiheda istutuse korral pidurdub taimede kasv ja väheneb õitsemine mõne nädala jooksul. Hea oleks juba istutamisel segada mulda pikatoimeline väetis, et tagada taimedele minimaalne toitainete kogus. Hästi mugav on kasutada suvelillede väetamisel toa- ja aiataimede väetise tablette. Paraku ei arvesta me suvelillede puhul enam ammu normaalset istutustihedust (25 cm läbimõõduga potti istutame ühe taime asemel kolm, ja lausa ennekuulmatu on jätta rõdukastis kahe taime vaheks 25–30 cm),vaid eelistame, et taimestik oleks ilus juba kohe, mitte alles sügisel. Kuid alati võib ka juba istutatud lilleanumatesse torgata väetisetablette või kasutada väetisepulkasid, mis tagavad õitsvatele taimedele normaalse õitsemise kahe kuu jooksul ilma taimede juuri põletamata.