Kuidas tunda ära rooside haigused ja kahjurid ning neist lahti saada

Õievartel ja pungadel on väikesed rohelised putukad. Kõige sagedasem roosikahjur, mida on õnneks ka väga kerge tõrjuda. Need putukad on roosiaedades tavalised külalised, kes sarnaselt kedriklestadele kahjustavad roose neist lehtede kaudu taimemahla välja imedes. Lehetäid võivad olla nii pruunikad, rohelised kui punased ja teinekord on nad grupiti õite või lehtede alla kogunenud.