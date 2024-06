Avatud köök on midagi, mis lõi laineid kümme ja enam aastat tagasi. See oli suur argument uue kodu ostmisel ja juhul, kui elamu kirjeldus ei sisaldanud mõistet “avatud elutuba koos köögiga” võis tehing lihtsalt katki jääda. Ka praegu on avatud köök paljude jaoks väga oluline.