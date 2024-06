Nippe, mida tasuks muru niitmise ja hooldamise kohta teada

Muruniitmise põhitõed

Kunagi ei tasu muru niita ükskõik millisel ajahetkel. Niita ei tohi, kui muru on märg, sest nii võivad levida haigused. Samuti on õige niita pigem õhtupoolikuti, et keskpäevane päike vast kärbitud kõrreotsi ei kõrvetaks. Samuti on oluline õige tehnika — näiteks tasub igal niitmiskorral sõidusuunda muuta. Sellega väldite muru rutjumist samadesse rööbastesse. Pealegi tabab siis ka lõiketera iga kord taimi eri nurga all. Tähelepanu tasub pöörata ka muruniidukile endale ja selle teradele. Kuigi kõlab kummaliselt, on terav lõiketera muru tervisele kasulik. Mis puutub niitmise sagedusse, siis muru reedab alatult, kui palju selle hooldamisse on panustatud. Niitmine ei tähenda ainult kõrre pikkust, vaid aitab taimestikul tihedamaks ja tervemaks kasvada — nagu ka hekitaimed on ilusad vaid siis, kui neid pügatakse.

Kas sammal muru sees on hädaohtlik ja kuidas seda ennetada?

Sõltub eesmärgist. On murusid, mis näivad muruna ka siis, kui selle sees on võimust võtnud sammal, mis mõjub muruvaibale isegi hästi, sest hoiab selles niiskust. Kui aga tahetakse, et muru oleks kui siidine samet, samas taluks tallamist ja pallimänge, tuleb seda töödelda nii, et samblal selles asu poleks. Peamised sambla tekkimise põhjused on vari, pinnase vähene lubjasisaldus, vilets drenaaž ja muru üldine vilets kasv (toitainete puudus). Nende probleemide lahendamisel kaob tihti ka samblaprobleem. Samblast aitab vabaneda “Muruväetis samblaeemaldajaga”, mida puistatakse aprillist septembrini sammaldunud kohtadesse ja lastakse paar päeva mõjuda. Pruunistunud sammal riisutakse murust välja. Tekkinud tühikud täidetakse mullaga ning külvatakse peale uus muruseeme.

Muru liivatamisest ja õhutamisest