Plaanid kodu müüa? Nende 15 võttega tõstad oma kodu hinda märkimisväärselt

Kui sul on plaanis kodu müüa, pead andma endast parima, et potentsiaalsetele ostjatele jääks su kodust võimalikult hea mulje ning et nad tahaksid maksta seda hinda, mida sa neilt ootad. Siin on mõningad kasulikud nipid, mis tõstavad su kodu väärtust või muudavad seda lihtsalt visuaalselt kallimaks.