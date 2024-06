Mida ütleb seadus — kui kaugel majast võib lõket teha ja grillida?

Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded on paika pandud määrusega, mis on kehtestatud tuleohutuse seaduse § 15 lõike 5 alusel. Määrusega kehtestatakse mis tahes maa-alal lõkke tegemise ja grillimiskoha, sealhulgas grillseadme kasutamise nõuded. Lõke antud määruse mõistes on defineeritud kui lahtine kontrollitud küttekoldeväline tuli ning lõkkekoht väljaspool hoonet asuval maa-alal paiknev lahtise tule tegemise koht. Grillimiskoht on kehtiva määruse mõistes väljaspool hoonet asuv koht, kus kasutatakse grillseadet ning grillseade on küttepuude, puusöe või küttegaasiga köetav grill ning muu kattega seade, millel on suitsulõõr ja sädemepüüdja.