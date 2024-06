IKEA soovitused jaanipäeva peolaua kaunistamiseks vähem kui 20 euro eest

Kui jaanipeole on oodata ka lapsi, võivad abiks olla spetsiaalsed lastele ohutud nõud ja söögiriistad ( KALAS , alates 0,50 eurost). Eriti hästi sobivad need pisematele põnnidele, kes alles õpivad ise sööma ja kipuvad oma agaruses söögiriistu ja -nõusid maha pillama.

Toidu kaasa pakkimine

„Õigete söögiriistade ja toidukarpidega on värskes õhus eine pakkumine imelihtne. Minu soovitus oleks valida kaanega ja klaasist toiduanumad, millega pole mitte ainult mugav toitu kõikjale kaasa võtta, vaid mis näevad ka kenad välja ning sobivad ka suupistete või magustoitude serveerimiseks (IKEA 365+ kaanega toidukarbid, alates 1,79 eurost). Pane tähele, et klaasist toiduanumate puhul on ka hästi näha, mida täpselt nad sisaldavad. Paljud näksid, näiteks küpsised või pähklid saab kaasa võtmiseks panna ka taassuletavatesse kottidesse,“ ütleb Mikvere.