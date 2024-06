FOTOD | Skandinaavia stiilis eramu ühendab jätkusuutlikud ideed ja põhjamaise disaini

Päikesele avatud krunt on jagatud mitmeks mõtteliseks osaks - sealt leiab peahoone ja seda ümbritseva suure puidust terrassi, laste mänguväljaku, külalistemaja ja majapidamist mahemunadega varustava pisikese kanala. Viimane ehk iseloomustabki hästi selle elamise olemust, kus kohtuvad kaasaegsed lahendused ja looduslähedane eluviis, murukatus ja karge betoon.

Metsa serval asuv maja on täidetud nutikate lahendustega. Vajamineva elektri toodavad päikesepaneelid, mis on paigaldatud katusele ja seintele. Akende puhul on kasutatud spetsiaalset klaasi, mis ei lase suvel majal kasvuhooneks muutuda ja vastupidi - talvisel ajal siseruumidel maha jahtuda. Maja ise põhineb CLT tehnoloogial ehk on teisisõnu ehitatud ristkihtpuidust, mis koosneb mitmest üksteise suhtes risti paiknevast liimpuitkilbist. Selline lahendus tagab hea soojusisolatsiooni ning aitab samuti energiatarbimist madalal hoida.

Eramu puhul hakkab silma hästi läbi mõeldud planeering - maja paikneb kahel korrusel, kus on kokku kuus magamistuba, söögitoaga köök, suur valgusküllane elutuba, suur lõunapoolne rõdu, kolm vannituba ning pesuruum ja garaaž, kus on ruumi kahele autole.

Sisearhitektuur toetub funktsionaalsusele ja võimalikult minimalistlikule esteetikale - esikohal on nutikad hoiustamislahendused, et säästa ruumi liigsest mürast. Esikus tervitavad sisenejat heledad puitpaneelid ja karge betoonpõrand, mis on esindatud kogu korrusel.

Esiku kõrvalt leiab hea planeeringuga köögi, mille keskpunktiks on mahukate panipaikadega varustatud köögisaar. Tume köögimööbel on veidi industriaalse hõnguga, mida rõhutab betoonist valatud töötasapind. Kuigi võiks arvata, et sellised lahendused sobivad paremini urbanistlikku keskkonda, siis metsa veerel asuvas majas loob tehislik ilu ümbritseva loodusega just põneva kontrasti.

Esikust viib trepp ülemisele korrusele, kust leiab avara peretoa, kolm suurt magamistuba ja kaks vannituba. Üht vannituba ehib lahe taevavaatega dušš. Igast magamistoast pääseb ka otse terrassile.