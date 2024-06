Modernse kodu juurde kuuluv romantiline ja maalähedases stiilis terrass püüab pilku vanamoodsate detailide ja taaskasutusega. Terrassi omanikud ise ütlevad, et nemad ei ole neid esemeid taga otsinud, vaid asjad leiavad neid ise üles. Osa sisustusest on pärit vanakraamikauplustest ja taaskasutuskeskustest. Sinised ja valged taldrikud, mis seinal ripuvad on pärit esivanemate varasalvest.