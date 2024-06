Neli suurt viga, mida sisekujundajad magamistoas vältida soovitavad

Viga: valid liialt erksad värvid nagu kollane, oranž, punane. Sellised värvid sobiksid paremini ruumi, kus liigub rohkem energiat. Ruumi, kus on melu. Mõtle näiteks köögile ja söögitoale.

Mida teha: ruumis valitsegu tasakaal. Asjad võiksid olla jaotatud üle kogu ruumi. Kui ruumi on palju, võiksid jagada magamistoa erinevateks aladeks. Näiteks tekita kuskile lugemis- või istumisala ning jäta erinevate mööbliesemete vahele piisavalt „õhku“.

Viga: kuigi paljudele meeldib päikesega ühes rütmis elada, siis katmata aknad võivad luua magamistoast koha, kus puudub privaatsus. Samuti aitavad kardinad magamistuba hubasemaks ja kodusemaks muuta. Samuti on moes planeeringud, kus magamistoal ei ole sageli isegi ust — seda eriti katusekorruste või loft-tüüpi korterite puhul. Tegelikult on magamistoa puhul privaatsus ülioluline ja mõnikord on soov kodus kiire lõunauinak teha ka siis, kui teised pereliikmed kodus viibivad.