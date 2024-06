Häid nippe, kuidas lilleampel kaua kaunis ja lopsakas püsib

Sageli kuuleb kurtmist, et: „Algul oli ampel väga ilus, aga nüüd on jäänud rääbakaks ega õitse ka enam eritiˮ. Põhjus on lihtne: lopsakas ilu vajab palju toitu ja vett. Üsna tihti ununeb inimestel see lihtne tõde ära. Suvelilleampli eest hästi hoolitsedes saab tema maksimaalset ilu nautida lausa sügiskülmadeni.

Leia amplile õige koht

Kuna suvelilled õitsevad pidevalt ja palju, vajavad nad hästi päikesepaistelist ja õhurikast kohta. Samas peab seal olema võimalikult tuulevaikne, sest tugev tuul räsib rippuvaid varsi ja rikub ampli välimuse.

Kord nädalas veidi väetist

Istutusmullale on küll tavaliselt lisatud väetist, kuid mõne aja pärast hakkavad taimed tahtma ikkagi lisatoitu, sest pidev ja rikkalik õitsemine kulutab palju energiat. Hakka kastmisveele lisama väetist, seda tasub teha kord nädalas. Kasuta suvelilledele või õitsvatele taimedele mõeldud vedelväetisi. Need sisaldavad lisaks kolmele põhielemendile (lämmastik, fosfor, kaalium) ka mikroelemente, mis aitavad veelgi paremini õitseda ja muudavad taimed haiguste suhtes vastupidavamaks. ära kasuta väetist, kus on palju lämmastikku: siis hakkavad lehed vohama ja õisi jääb väheks, ka lehtdekoratiivsed taimed ei näita oma tõelist ilu. Sageli on juba aiandis lisatud mullale pikatoimelist väetist, millest eraldub toitaineid kogu kasvuhooaja jooksul. Kuid kui tundub, et lilled ei õitse enam nii rikkalikult kui enne, siis järelikult pole toitaineid piisavalt ja amplit tuleb hakata lisaväetama. Arvestades, et mullas on juba püsiväetis, lisa kastmisvette umbes kolmandik pakendil antud normist.

Kuidas kasta