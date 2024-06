Köögidisainer Hiie Härm: mida tasuks teada köögi valgustuse planeerimisest?

Kas Sa oled kunagi proovinud süüa valmistada hämaras köögis, kus puudub korralik valgus? Ei ole just kõige lihtsam ülesanne, eks? Küllap on nii mõnigi puutunud kokku olukorraga, kus sibula koorimine või tomatite viilutamine muutub täielikuks väljakutseks, sest pole aimugi, kui paksud või õhukesed need viilud tulevad.