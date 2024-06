FOTOD | Maalähedane suvekodu, mille südameks on köök

Peamine eluruum selles majas on köök. Kui maja eest avanevad kaunid vaated mägedele ja heinamaale, siis köök ise on suunatud köögiviljaaia poole. Köögilaua ja tööpinna taga olevad plaadid on marmoreeritud, et peegeldada puidu ja graniidi värve. Rotangist toolid on valmistatud käsitsi Malawis.

FOTO: Elsa Young/Bureaux