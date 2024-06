Tomatitaimi saab edukalt kasvatada ka potis, kui väldid kolme levinud viga

Tomat on üks tänuväärsemaid söödavaid taimi, mida kasvatada. Omakasvatatud tomatite maitse on hoopis midagi muud, kui kaubandusest ostetutel. Pealegi annab see võimaluse valida tohutu hulga vahvate sortide vahel. Ära muretse, kui õueruumi napib: sa ei vaja muud, kui piisavalt suurt konteinerit ning päikeselist kasvukohta rõdul või terrassil.