FOTOD | Vanasse merekonteinerisse kujundanud suvehõnguline kodu Kakumäel

Valhalla Livingu brändi loonud Terje on selle elamise kujundamisse pannud kogu oma hinge. Meri ja mere lähedus on olnud tema jaoks alati väga oluline aspekt. Selle majakese ripäraks on see, et ta on ehitatud treileri peale – rattad on all ja seda saab liigutada ühest kohast teise. See omakorda annab võimaluse paigutada majakest kohtadesse, kus ehitamine on keeruline. Maja ise oli Terjel juba olemas, kuid see ootas uut sisu.