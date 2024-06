Miks tuleb magamistoa uks alati enne magamaminekut sulgeda?

Teadusorganisatsioon UL uuringust selgub, et 71% ameeriklastest ei sulge magama minnes magamistoa ust. Pealtnäha võib näida, et tegemist on äärmiselt tähtsusetu asjaga, kuid tegelikult vähendab ukse lahtihoidmine tulekahju korral võimalust sellest eluga välja tulla. Kui uks on suletud, ei jõua tulekahju korral magamistuppa leegid ja mürgine suits nii kiiresti, kui see toimub lahtise ukse korral.

Kui aastaid tagasi oli põlevast elamisest pääsemiseks keskmiselt 17 minutit aega, siis tänapäeval on selleks vaid kolm minutit või vähem, sest tänapäevased materjalid on sageli tuleohtlikumad ja ruumiplaan avatum.

Sageli magavad inimesed lahtise uksega, sest nad usuvad, et nii on millegipärast turvalisem. Osad jällegi arvavad, et nii ei hakka toas liiga palav ja õhk liigub. See on aga vastupidine sellele, mida ütlevad tuletõrjujad. UL Firefighter Safety Research Institute ehk FSRI algatas kampaania, mis kannab ingliskeelset nime “Close Before You Doze” ehk sulge uks enne silmi.

Kampaania raames tegi FSRI video, millega näidatakse, kuidas levib tuli avatud ruumis võrreldes suletud ruumiga. Videost selgub lisaks, et vaid 29% inimestest magab suletud uksega ruumis. Vaata videot siit (inglise keeles):

Tähtis oleks, et juurutad endasse harjumuse sulgeda oma magamistoauks enne, kui lähed magama. Kui peres on ka teisi liikmeid, kellel on oma tuba, siis tasub silm peal hoida, et ka nemad sulgeksid toaukse. Mõistlik oleks üle vaadata ka elamises olevad suitsuandurid ja veenduda, et need töötavad. Kui elad perega majas, tasub mõelda ka plaanile, mida järgite tulekahju korral.

