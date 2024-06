Kuidas värskendada aiamööblit? Kas õlitada või värvida?

Alles mõnda aega tagasi muretsetud aiamööblile võivad välistingimused üsna kiirelt oma märgi jätta. See aga ei tähenda, et mööbel tuleks juba jälle järgmise komplekti vastu välja vahetada. Puidust mööblit on lihtne hooldada — õlitada või üle värvida ning nautida taas kaunist ja värsket väljanägemist. Jagame nippe, kuidas seda täpsemalt teha!