FOTOD | Moodne metsamaja, kus on hea akusid laadida

See pisike suvemaja Poolas Adelini külakeses on mõeldud täielikuks lõõgastavaks elamuseks. Arhitekt Marta Puchalska-Kraciuk ja ettevõtja Bartłomiej Kraciuk, kelle ideena maja sündis, kavandasid elamisse rohkelt raamaturiiuleid ja nende sõnul on maja mõeldud neile, kes tahavad end kiirest elust väja lülitada ja akusid laadida. Majas ei ole ka wifit just selle mõttega, et pääseda puhkusel olles hetkeks kohustustest ja segajatest eemale.