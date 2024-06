Lühikesed ja valged ööd segavad und? IKEA sisekujundaja jagab nõuandeid, kuidas valida sobivad kardinaid

Mida veel kardinate ja ruloode valimisel arvesse võtta?

Sisekujundaja selgitas, et kardinate valimisel on oluline nii nende funktsionaalsus ka mõju ruumi välimusele: „Pikad kardinad võivad luua luksusliku tunde, muutes laed kõrgemaks ja ruumi rikkalikumaks. Need on suurepärased pilgu ülespoole suunamiseks, lisades eluruumile sügavust ja kõrgust. Enne kardinate soetamist tuleks aknad täpselt mõõta, et tagada nende ideaalne sobivus – liiga lühikesed kardinad kaotavad oma efekti, liiga pikad aga tekitada segamini mulje,“.

Sisekujundaja soovitas ka veenduda, et kardinad oleksid õigesti paigaldatud ja hooldatud. „Veendu, et kardinapuud on kindlalt paigaldatud ja sobival kõrgusel. Kardinate regulaarne puhastamine on samuti oluline, et hoida need värskena ja pikendada nende eluiga. Õrnalt tolmuimejaga puhastamine aitab ära hoida tolmu kogunemise ning pesemisjuhiste järgimine hoiab kardinad laitmatus seisukorras,“ ütles ta.