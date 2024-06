Kiviktaimla rajamine — milliseid taimi sinna valida ja kuidas istutada?

Moldaed on kivist (betoonist) taimekast, kus kasvatatakse alpitaimi nendele vastavates tingimustes. Taimekast võib olla ka teisest materjalist: puidust, plastist või isegi plekist, kuid kivianum on siiski kõige ehedam. Tähtis on see, et anuma põhjas oleksid liigse vee äravooluks augud. Selline kast või kastid on ideaalne neile kellel pole suurt aeda või kes tahavad endale vähe hoolt nõudvat miniaeda terrassile, rõdule või eramu ette. Kui moldaed on korrektselt rajatud vajab ta üsna vähe hoolt. Sarnaselt eelmistega tuleks ka molli põhi katta 5-7 cm paksuse kivikildude või graniitkruusaga ning selle peale sobilik mullasegu. Kahe kihi vahele võib panna ka peenravaiba või metsakõdu filterkihi. Mulda pannakse nii palju, et kastist jääks 3 cm killustikumultši jagu täitmata. Sellises miniaias võiks kasutada eriti dekoratiivset kivi või kive, mõnda okaspuu kääbusjat vormi ja igihaljaid madalaid püsikuid. Peale istutust tuleb moldaed korralikult kasta ja katta kiviklibuga. Suurem kast pane juba tühjalt planeeritud kohale paika, sest hiljem kui ta on juba kivide, mulla ja taimedega täidetud on teda väga raske tõsta.