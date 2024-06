Sinna kolmnurka kuuluvad külmkapp, pliit ja kraanikauss. Viimase juures on lahutamatuks osaks ka nõudepesumasin (juhul kui see muidugi kööki mahub ja seda oluliseks pead). Köögi plaani vaadates proovi, kas pliiatsiga paberil või näpuga ekraanil liikudes on sul võimalik nende seadmete vahele tekitada kolmnurk. Kui see nii on, siis oled õigel teel! Järgmisena paiguta kolmnurga tipud sulle sobivasse kasutusmugavusest lähtuvasse järjekorda.