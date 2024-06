FOTOD | Võluvalt jaapanipärane kodu Noblessneris

Kogu projektile anti tellija poolt vabad käed ja nii sündis omamoodi fantaasiaprojekt, kus kogu interjöör on viimse detailini läbi mõeldud ja täiuslikku harmooniasse seatud. Mila Lihhatsova ( mldisain.ee ) on ammutanud inspiratsiooni ajatust japandi stiilist, mis sobib uusarenduse tüüpkorterisse oma pehmuse ja soojusega kui valatult.

Sisustuses esineb japandi stiilile iseloomulikke materjale – looduslikku krohvi, marmorit, täispuitu ja pehmeid villavaipu. Sisustuse puhul on suurt rõhku pandud kestvusele ja kvaliteedile. Köögimööbel on valminud eritellimusel ning garderoobid on pärit Itaalia tootjalt Sangiacomo.