Ribipaneelid – milles peitub selle laineid lööva sisustustrendi meeletu populaarsus?

Kui soovid oma eluruumidesse värskust tuua, kuid traditsioonilised remondivõtted, nagu seinte värvimine või tapeetimine tunduvad liiga keerulised ja aeganõudvad, siis on ribipaneelide kasutamine täpselt see, mida oled otsinud. Põhimõtteliselt saab nende paigaldamisega hakkama igaüks, kes lihtsamate remonditöödega varasemalt kokku on puutunud. Seejuures saab nende abil ruumi ilmet drastiliselt muuta, tuues selles esile täiesti uued värvid ja dimensioonid.

Kuidas ribipaneele valida?

Ribipaneelide valikul on loomulikult oluline lähtuda oma isiklikest eelistustest nende väljanägemise osas, kuid kindlasti tuleb läbi mõelda ka see, millised peaksid olema materjali omadused: tugevus ja veekindlus. Näiteks, kui plaanid paigaldada seinapaneelid toa kõige käidavamasse piirkonda, siis tuleks eelistada materjalina mõnda tugevat puitu, näiteks tamme. Niisketes ruumides seevastu tuleb jälgida, et paneelid oleksid niiskuskindlate õlidega immutatud. Sageli saab valiku osas otsustavaks materjali hind, seega levinuimaks materjaliks paneelide valmistamisel on ilmselt mänd ja selle spooonitud variandid. Tegelikult pole ka männipuidul otseselt midagi viga - enamus kohtades on ta piisavalt tugevaks valikuks ning männist ribipaneele saab teha niiskuskindlaks. Tammepuitu eelistatake tihti just selle välimuse tõttu, seega kui rahakott peale ei hakka, võib hankida endale õhukese tammespooniga kaetud ribipaneelid.