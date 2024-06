Wendre avab uue poe Tallinnas – tule tutvuma!

Jõua oma unistusteni

Wendre teab, mida teeb ja mis on sulle ja planeedile kasulik. Wendre on pühendunud inimestele ja planeedile parema tuleviku loomisele läbi hea une.

Voodid

Wendre arendab innovaatilisi ja jätkusuutlikke voodi- ja madratsilahendusi. Ettevõttel on suured kogemused erinevate voodiraamide ja kangaste sobitamisel kiust, vahust ja vedrudest madratsikihtidega nii, et tulemuseks on unikaalsed kujundused ja funktsionaalsused. Innovatiivseid kujunduslahendusi toetab keskendumine automatiseerimisele ning tõhusus montaažis, pakendamises, ladustamises ja logistikas. Voodeid ja madratseid toodetakse oma Eesti tootmisüksuses, mille aastane tootmisvõimsus on 600 000 ühikut.