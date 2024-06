Kui palju vajavad toataimed suvekuudel kastmist?

Kas aastaajad mõjutavad seda, kui palju vett toataimed vajavad? Hooajalised muutused mõjutavad taimede kasvu. Suvisel kasvuperioodil on päike tugevam ja päevad pikemad. Enamikele toataimedele, sealhulgas sukulentidele, tuleb kasuks sagedasem kastmine. Sukulendid võivad talvisel ajal isegi kuu aega ilma veeta läbi ajada, sest tänu lühematele päevadele ja vähemale valgushulgale on ka taimed n-ö „poolunes“. Ideaalis võiks sukulente talvel kasta kahe nädala tagant, kuid suvel tuleks neid iganädalaselt veega kostitada.

Veevajadus muidugi sõltub ka taime liigist. Mõelge taimerakkudele kui veepallidele. Kui need on veega täidetud, muutuvad need jäigaks ja taim seisab kenasti püsti. Veepuuduse korral tühjenevad rakud ja taim näib närbunud – see on selge märk, et taim vajab rohkem vett.