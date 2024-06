Kümme asja, mida silmas pidada, kui hakkad puitmaja fassaadi värvima

1. Ilm

Värvi suurim vaenlane on niiskus. Võimatu on värvida märga puitmaja, sest värv hakkab mullitama ja koorub kuid hiljem. Värvi parem siis, kui maja on kuiv ja ilm on hea. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab nii õhu-, pinna- kui värvitemperatuur olema üle + 10 °C. Samas ei tasu pintslit kätte võtta ka liiga kuuma ja päikselise ilmaga, kuna siis kipub värv jälle liiga kiirelt kuivama. Ideaalne maja värvimiseks on pilvisem, kuid kuiv suveilm, mil suhteline õhuniiskus alla 80%. Värvitav pind peab olema kuiv, seega pärast paduvihma või seina pesemist ei saa kohe värvima hakata. Et maja ettevalmistamine värvimiseks ja värvimine ise võtavad aega, siis jälgi ilmateadet ja värvi maja, kui on kuiv ja soe nädal ning vihma ei saja, sest näiteks öine vihm võib veepõhise lateksvärvi majalt maha pesta.